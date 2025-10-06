Adrian Mihalcea, după înfrângerea cu Botoșani: „Nu trebuia să pierdem”

FC Botoşani a câştigat pe teren propriu, scor 2-1, cu UTA Arad, în etapa a 12-a din Superligă. Moldovenii conduc în clasament. Adrian Mihalcea este nemulțumit de faptul că meciul a fost programat luni.

”Un meci de luptă pe un teren care s-a desfundat la un moment dat. Am început bine, am avut reacţie, apoi ocazii mari şi golul. Nu trebuia să pierdem. Am lupta şi îi felicit pe băieţi pentru atitudine contra unei echipe bune. E păcat că n-am reuşit să plecăm măcar cu un punct de aici.

Ar fi fost mai important să se joace ieri ca să fie toţi jucătorii. Avem problemele noastre şi a mai fost neînţelegerea plecând unul dintre cei mai buni jucători. Cei care au intrat s-au achitat bine de sarcini. Aş fi putut fi mai norocos azi şi să plecăm cu un punct.

Roman e suspendat pentru următoare etapă şi pleacă cinci jucători la lot. Trebuie să continuăm, iar pauza asta nu ne venea deloc bine, am fi vrut să jucăm în continuare”, a spus Mihalcea, la final de meci.