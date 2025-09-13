Adrian Mihalcea este după UTA – FC Argeș 3-3: „Nu cred că am fi meritat mai mult”

UTA Arad a terminat la egalitate cu FC Argeș, 3-3 (2-3), sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

„După un dezastru la Rapid, gândiți-vă ce ar fi însemnat să pierdem azi”, a recunoscut tehnicianul

Piteșteni aveau 3-0 după o jumătate de oră, prin golurile marcate de Ferreira (7), Rădescu (19) și Matos (28). UTA a revenit și a punctat de două ori până la pauză, prin Barbu (35), la primul său meci după ce a fost împrumutat de la Universitatea Craiova, și Coman (45). Costache (68, din penalty) a restabilit egalitatea.

„Un meci nebun. L-am început în genunchi. Am fost conduși de o echipă agresivă. Mă bucur că am schimbat fața jocului.

E un rezultat echitabil. Nu cred că am fi meritat mai mult. E un rezultat bun pentru noi. În primele 30 de minute m-au năucit. Foarte greu să fiu rațional.

Sunt jucători importanți și cei care au ieșit, și cei care au intrat. Am reușit să întoarcem rezultatul care părea imposibil. Rămân importanți. Sperăm să ducem aceste săptămâni. Accidentările ne-au schimbat planurile.

Eu sunt un antrenor care pleacă de la a nu primi gol. Vreau să plec de la 0-0. Acum plec de la 0-3. Au trecut 9 etape. Lucrurile nu s-au schimbat mult. Sunt 3-4 echipe în buza play-off-ului care pot emite pretenții.

După un dezastru la Rapid, gândiți-vă ce ar fi însemnat să pierdem azi”, a spus la final, antrenorul gazdelor, Adrian Mihalcea.