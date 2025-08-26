Adrian Mihalcea, în conflict cu fanii Stelei: „Nu mă interesează. Dacă vrea lumea să mă înjure să o facă cât dorește”

UTA s-a impus cu 2-0 în fața Stelei, pe teren propriu, în play-off-ul Cupei României, reușind astfel calificarea în faza principală a competiției. Golurile au fost marcate de Alin Roman (minutul 77) și Hakim Abdallah (minutul 83), iar antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, a declarat că echipa sa va aborda cu seriozitate Cupa României, considerând-o o șansă importantă pentru un trofeu.

După meci, Mihalcea a vorbit și despre conflictul cu suporterii „Militarilor”, născut în contextul declarației sale legate de FCSB, echipă pe care o consideră continuatoarea Stelei istorice care a câștigat Liga Campionilor.

Antrenorul a subliniat că victoria a fost dificilă și că echipa a fost atentă să se califice în faza următoare, tratând fiecare meci de Cupă cu mare intensitate. Mihalcea a spus că startul obiectivului era intrarea în grupe, iar următoarea etapă e să iasă din ele, arătând încredere în seria bună a echipei sale și în viitoare provocări.

UTA va continua pregătirile pentru următorul meci, iar Mihalcea a recunoscut că în fotbal vin și perioade mai proaste, însă se bucură de rezultatele actuale și de reacția pozitivă a jucătorilor.

„Calificarea era importantă, m-am temut de meciul acesta. Meciurile de Cupă sunt tratate cu o intensitate foarte mare. Am făcut schimbările, noi am jucat vineri, vom juca iar vineri. Nu puteam juca cu toți titularii. Primul obiectiv, să intrăm în grupe, l-am atins. Urmează acum să ieșim din ele. Ne axăm pe Cupă, este o competiție unde putem câștiga un trofeu mai ușor.