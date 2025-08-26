Adrian Mihalcea, în conflict cu fanii Stelei: „Nu mă interesează. Dacă vrea lumea să mă înjure să o facă cât dorește”
UTA s-a impus cu 2-0 în fața Stelei, pe teren propriu, în play-off-ul Cupei României, reușind astfel calificarea în faza principală a competiției. Golurile au fost marcate de Alin Roman (minutul 77) și Hakim Abdallah (minutul 83), iar antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, a declarat că echipa sa va aborda cu seriozitate Cupa României, considerând-o o șansă importantă pentru un trofeu.
După meci, Mihalcea a vorbit și despre conflictul cu suporterii „Militarilor”, născut în contextul declarației sale legate de FCSB, echipă pe care o consideră continuatoarea Stelei istorice care a câștigat Liga Campionilor.
Antrenorul a subliniat că victoria a fost dificilă și că echipa a fost atentă să se califice în faza următoare, tratând fiecare meci de Cupă cu mare intensitate. Mihalcea a spus că startul obiectivului era intrarea în grupe, iar următoarea etapă e să iasă din ele, arătând încredere în seria bună a echipei sale și în viitoare provocări.
UTA va continua pregătirile pentru următorul meci, iar Mihalcea a recunoscut că în fotbal vin și perioade mai proaste, însă se bucură de rezultatele actuale și de reacția pozitivă a jucătorilor.
„Calificarea era importantă, m-am temut de meciul acesta. Meciurile de Cupă sunt tratate cu o intensitate foarte mare. Am făcut schimbările, noi am jucat vineri, vom juca iar vineri. Nu puteam juca cu toți titularii. Primul obiectiv, să intrăm în grupe, l-am atins. Urmează acum să ieșim din ele. Ne axăm pe Cupă, este o competiție unde putem câștiga un trofeu mai ușor.
Știam că dacă aveam posesia vor claca pe final. Am deblocat jocul printr-o execuție fenomenală, apoi am dominat și a venit și golul al doilea. Putea veni și al treilea. Mă bucur pentru băieți că au înțeles mesajul, să ne calificăm, acum ne pregătim pentru următorul meci. La un moment dat va veni și o perioadă mai proastă, dar ne bucurăm de seria de acum.
E o întrebare banală pusă unui dinamovist. Fraților, nu vreau să-i supăr pe cei de la CSA, nu vreau să-i supăr nici pe cei de la FCSB. Am considerat, consider și voi considera toată viața că echipa continuatoare a celei care a a câștigat Liga Campionilor este FCSB. Am doar o părere, dacă vrea lumea să mă înjure să o facă cât dorește. Nu mă interesează, dar mereu aceeași întrebare. Chiar nu m-au înjurat. Am avut un singur dialog, l-am aplanat. E bine când mă înjură o rivală, înseamnă că am făcut și eu ceva în fotbalul acesta”, a declarat Adrian Mihalcea, la finalul partidei, conform digisport.ro.