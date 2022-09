Adrian Mihalcea, încrezător după egalul cu UTA Arad: „Sperăm să fie un punct de plecare!”-Ce a declarat

Chindia Târgoviște a remizat pe terenul celor de la UTA (1-1). Deși dâmbovițenii au doar 3 puncte și ocupă ultimul loc, Adrian Mihalcea este încrezător.

Mai exact, tehnicianul Chindiei consideră că egalul înregistrat în deplasarea de la Arad poate fi temelia unui nou parcurs în Liga 1, unul bun de această dată.

„Se simte oboseala, da, nu avem un lot care să ne permită să odihnim anumiți jucători!”

„Ținând cont de presiunea la care am fost supuși în repriza a doua cred că e un punct câștigat. Am avut probleme fizice. Am încercat să conserv acest avantaj. Dacă eram mai inspirat în meciurile trecute probabil aveam mai multe puncte. Am încercat etapele trecute să jucăm fotbal și am pierdut.

Astăzi ne-am dorit să ne apărăm mai mult, să suferim. Se simte oboseala, da, nu avem un lot care să ne permită să odihnim anumiți jucători. Sperăm că meciurile viitoare să câștigăm.

Da, suntem pe ultimul loc, dar vreau să mă gândesc strict la meciul de astăzi. Am luat acest punct după 4 înfrângeri. Sperăm să fie un punct de plecare”, a declarat Adrian Mihalcea, după remiza cu UTA Arad.

În urma acestui rezultat, UTA Arad a acumulat 12 puncte și se clasează pe locul 8, în timp ce Chindia rămâne pe ultimul loc, fără victorie, cu doar 3 puncte.