Adrian Mihalcea rememorează decesul lui Cătălin Hîldan: „Eram chiar lângă el! De frică, m-am ascuns în spatele autocarului”

5 octombrie 2000 este cea mai neagră zi pentru mulți fani dinamoviști trecuți de prima tinerețe: a murit Cătălin Hîldan, cel căruia i s-a spus „Unicul Căpitan”.

Adrian Mihalcea era chiar lângă Cătălin Hîldan, când acesta s-a prăbușit pe teren

Cătălin Hîldan a murit în timpul meciului amical Dinamo – Şantierul „Navol” Olteniţa, la 24 de ani.

În minutul 74, la 5-0 pentru Dinamo, Hîldan a recuperat o minge în propriul careu și a vrut să plece spre centrul terenului.

După câțiva pași a căzut în genunchi, punându-și mâna la față. Decesul a fost înregistrat câteva ore mai târziu.

Fostul lui coleg Adrian Mihalcea, în prezent antrenor la Unirea Slobozia, nu poate uita nici acum acele momente.

„Eram chiar lângă el și am avut o reacție… ciudată. De frică, cred că am alergat vreo 100 de metri și m-am ascuns în spatele autocarului chiar în momentul în care el a căzut pe teren. N-am mai spus asta niciodată, cei de-atunci știau…

Am fugit efectiv de pe teren. Nu mai țin cum a urcat salvarea, dacă a urcat… Nu mai am în memorie lucrurile astea, dar am fugit.

În momentul ăla, de frică, nu… Eram lângă el, la 10-15 metri, și am văzut totul. Nu te mai gândeai la fotbal„, a declarat Mihalcea, într-un podcast.