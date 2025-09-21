Adrian Mihalcea, revoltă după egalul cu CFR Cluj: „Trebuie să facem pe dracu în patru să câștigăm!”

UTA Arad a scos o remiză importantă pe terenul CFR Cluj, 1-1, în Liga 1, însă antrenorul Adrian Mihalcea și-a arătat nemulțumirea față de parcursul echipei și a cerut un efort maxim pentru a obține victorii în continuare. Deși UTA a început sezonul cu rezultate bune, ultimele egaluri îi diminuează șansele în clasament.

În partida din Gruia, Islam Slimani și Kurt Zouma și-au făcut debutul pentru UTA, iar golul puștiului Biliboc, servit de Slimani, a adus un punct prețios. Totuși, Mihalcea a atras atenția că echipa pare să aibă o stare de teamă și lipsă de reacție în momentele critice ale jocului, ceea ce se reflectă în rezultatele din ultima perioadă.

„Dacă celelalte echipe pierd, noi cu 5 egaluri nu facem nimic. Muncim, dar parcă ne lipsește ceva. Arătăm ca o echipă mică, ne e teamă de ceva, iar asta se întâmplă fie când suntem conduși și avem reacția aia, fie când conducem.