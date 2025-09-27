Adrian Mihalcea vede partea plină a paharului, după UTA-Csikszereda 0-0: „Bine că nu am pierdut”

Echipa ciucană FK Csikszereda a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia UTA Arad, în etapa a 11-a din Superligă.

„Pare că nu avem plăcerea de a juca de la început”, spune tehnicianul

La Arad, gazdele au avut prima şansă de gol în minutul 7, când reluarea din careu a lui Alin Roman a trecut peste poarta lui Pap. Şi Tzionis a trimis pe lângă bară, la colţul lung, în minutul 10, iar replica oaspeţilor a venit de la şutul expediat, tot puţin pe lângă bară, de Bakos, în minutul 25.

Trei minute mai târziu Alin Roman a încercat o reluare spectaculoasă, care nu şi-a atins ţinta, iar gazdele au rămas în zece odată cu minutul 44, când Marius Coman a primit al doilea galben şi a fost eliminat.

„Ne-am complicat noi repriza a doua. Începusem relativ bine prima parte a jocului. Le-am spus să nu desconsiderăm orice echipă, totul se joacă pe teren. E o reacție bună în a doua repriză, în 10. Noi am avut și o bară, dar și câteva acțiuni de a marca.

E păcat că nu înțelegem că dacă muncești cu jumătate de măsură, jumătate de măsură primești. Trebuie să fim mult mai atenți, cu toate coatele ridicate, pentru că se dau cartonașe. Bine că nu am pierdut și avem jumătate de pahar plin. Nu știu ce să zic despre eliminare. Tot regulamentul este interpretabil. Totul e în funcție de interpretarea arbitrului. Se pare că am uitat să câștigăm.

E o perioadă în care pare că nu avem plăcerea de a juca de la început. Lupta nu se termină astăzi, vom continua. Important e să analizăm foarte bine ceea ce am greșit. Trebuie să fie și ei mai raționali (n.r. jucătorii). Nu văd nimic pierdut, suntem într-o poziție ok. Un punct pe fiecare meci, pentru a spera la mai mult, nu sunt de ajuns”, a declarat Adrian Mihalcea, la finalul partidei cu Csikszereda.

În partea secundă cea mai mare ocazie a fost irosită de arădeni, care au lovit bara, în minutul 71, prin Iacob. Elevii lui Adi Mihalcea nu au reuşit însă să înscrie şi meciul s-a terminat la egalitate, 0-0. Pentru UTA este al şaptelea egal, arădenii având 16 puncte, care o plasează pe locul 7, în timp ce Csikszereda e penultima, cu cinci puncte.