Adrian Mititelu a dat cărțile pe față despre Gică Popescu: „Eu am fost cel mai mare fanatic să-l luăm la Craiova!”

Gică Popescu a ales Dinamo București la revenirea sa în fotbalul românesc. Episodul petrecut în anul 2002 a fost recent rememorat de către Adrian Mititelu, cel care îl dorea pe „Baci” în Bănie.

Mai exact, Mititelu a povestit cum s-au desfășurat atunci evenimentele. Iată ce a spus despre transferul ratat al lui Gică Popescu.

„Eu am fost cel mai mare fanatic să-l luăm la Craiova!”

„Am fost acolo, am vrut să dăm bani mulți. Trebuia să ne dea primăria un ajutor de 500.000 de dolari. Noi am spus că putem să îi dăm banii, când primăria ne dă banii. Eu am fost cel mai mare fanatic să-l luăm pe Gică Popescu la Craiova, mie îmi venea să plâng.

O spun pentru prima oară public. Pavel Badea îmi spunea: ”Băi, Adrian, nu-l lua”. Era copleșit de personalitatea lui Gică Popescu, pentru că era el marele lider al echipei. Îmi spunea mie în ureche: ”Nu-l lua, băi Adriene. Ce atâția bani?” Efectiv mă instiga să nu-l iau.

Și după aia poza în fals că: ”Domne, nu a venit Gică Popescu, că era frumos”. De unde? El era cel mai fericit că nu a venit Gică Popescu. Dau test la poligraf. Să dea și el și eu. Uite, mergem amândoi la poligraf. Dacă eu mint, mă las de fotbal. Și invers! Să se lase și el de fotbal. Credeți că eu mint? Vă spun adevărul.

Era singurul care îmi spunea: ”Bă, nu faceți prostia asta!” El atunci era liderul echipei, venea Gică Popescu și el devenea un pitic”, a declarat Adrian Mititelu, pentru Sport.ro.