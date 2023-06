Adrian Mititelu a răbufnit după ce echipa lui a rămas fără antrenor: ”Să depășim momentul!”

FCU Craiova 1948 a anunţat, miercuri, despărţirea de tehnicianul Joao Janeiro, care era în funcţie de doar 18 zile.

Antrenorul ar fi cerut să plece din cauza unor probleme personale.

Recent, Mititelu a făcut mai multe declarații despre fostul antrenor.

”Am văzut acele rânduri care se vor a fi un interviu al lui Janeiro. Am înțeles că sunt de pe pagina lui de Facebook. Am vorbit cu Edi Zelgin, team-managerul nostru, care are o relație cu el și mi-a spus că s-a înțeles greșit.

Eu rămân la același răspuns, nu a fost nimic greșit din partea noastră. Dorința de plecare a fost a lui. Mă puneți să comentez niște afirmații făcute pe o pagină de Facebook, care nu-s importante. Să depășim momentul”, a spus Adrian Mititelu, la Digi Sport.

„În acest moment, echipa este antrenată de cei care au antrenat-o după plecarea lui Croitoru, să fie clar. Eu am mare încredere în acești oameni și îi voi ajuta cu un licențiat Pro în zilele viitoare. Echipa a avut rezultate sub comanda lui Drăgan și a lui Vasilică. Eu am încredere în ei.

Nu mă voi lua după modelul lui Gigi Becali. Voi aduce pe cineva cu Licența Pro care să conducă acest colectiv. La mine colectiv înseamnă că preparatorul fizic are libertate totală. Vreau ca antrenorul principal să-i dea autonomie totală preparatorului fizic.

Nu aduc un antrenor de poză, aduc un antrenor care poate veni cu idei, dar care să lase preparatorul să lucreze. Cred că va fi român de data asta. Va fi un antrenor care să-i dea autonomie lui Vasilică”