Adrian Mititelu a vorbit despre marea problemă a fotbalului românesc: ”Eu sunt de acord cu ce a spus Mihăilă!”

Reprezentativa României a remizat cu Elveţia, la Lucerna, scor 2-2, în Grupa I de callificare la Campionatul European din 2024, meci în care elveţienii au condus cu 2-0.

România a obținut un punct cu noroc în meciul cu Elveția.

Adrian Mititelu a vorbit despre marea problemă a fotbalului românesc.

”Eu vreau să spun că, într-adevăr, s-au jucat cu noi elvețienii, dar echipa asta e prăbușită psihic, toată ziua dăm în ea. Nu avem cum să creștem dacă nu ne bucurăm nici la victoriile obținute cu noroc.

Orice echipă care se formează are nevoie și de noroc. Orice echipă în devenire are nevoie de noroc. Eu cred că e un început bun. Daca nu înțelegem că au nevoie de susținere, nu o să facem nimic niciodată. Un popor atât de depresiv și de sensibil eu nu am văzut în viața mea.

Eu sunt de acord cu ce a spus Mihăilă. Dacă tot timpul îi blamăm și nu le dăm nicio șansă, nu vom face niciodată nimic. Avem o problemă în fotbalul românesc. La fel și în Liga 1, prea multe critici””, a spus Adrian Mititelu, pentru Digi Sport