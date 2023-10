Adrian Mititelu, anunț de ultimă oră! Vedeta pleacă de la echipă: ”Sunt dezamăgit, nu am nimic la juniori!”

Adrian Mititelu a anunțat ce strategie va avea FC U Craiova sezonul viitorul.

Omul de afaceri susține că echipa lui va miza pe jucători străini din stagiunea următoare.

Mititelu a dezvăluit că vor pleca mai multe nume, printre ele fiind și cel al lui Aurelian Chițu.

„De la anul vor pleca vreo doi-trei jucători. Lui Chițu îi dau drumul, că are o vârstă. Achim, probabil că va pleca și el. Voi mai avea doar vreo cinci români în lotul de 25 de jucători.

Nu mai pot. Dintre juniorii noștrii 80 la sută n-au niciun talent, decât că sunt niște copii care vor să facă sport pentru că așa vor părinții. Nu mă bucur pentru situația asta.

După atâta timp avem un singur tânăr, Mario Ilie, 16 ani și jumătate, care are niște calități foarte bune, dar nu știu dacă va ajunge fotbalist. E singurul pe care l-aș putea vedea peste un an la echipa mare. În rest, sunt dezamăgit, nu am nimic la juniori. Credeți că noi de tâmpiți luăm jucători străini?”, a spus Adrian Mititelu, pentru canalul de YouTube Templul Sportului, citat de GSP.