Adrian Mititelu anunță revenirea lui FCU Craiova 1948 în Liga 2

FCU 1948 Craiova a obţinut recent aprobarea Tribunalului Dolj pentru a intra în procedura de concordat preventiv, o măsură ce asigură protecţie temporară faţă de creditorii clubului.

Decizia oferă formaţiei patronate de Adrian Mititelu un răgaz de patru luni în care nicio executare silită nu poate fi pusă în aplicare, oferind timp pentru reorganizarea datoriilor şi a activităţii financiare.

În acest interval, Federaţia Română de Fotbal nu poate lua măsura dezafilierii, clubul beneficiind de un scut legal împotriva sancţiunilor federale. Totodată, litigiile deja deschise între FCU Craiova şi FRF, ce vizează decizia de excludere din competiţiile naţionale, îşi vor continua parcursul în instanţă.

„S-a suspendat orice executare împotriva clubului! Nu mai există riscul dezafilierii. Aşteptăm să se termine greva judecătorilor şi vom depune cerere pentru suspendarea excluderii din competiţiile FRF şi a deciziei de neînscriere în Liga 2. Eu cred că anul viitor vom juca în Liga 2. FRF a încălcat flagrant legea.

Dacă, prin absurd, instanţa nu va anula aberaţiile FRF, putem să ne înscriem în Liga 4 şi o luăm de la zero. Dar asta este foarte puţin probabil, undeva la 5%. Atunci, nu se merită să stai în fotbal dacă nu se aplică legea”, a declarat Mititelu. potrivit Golazo.ro