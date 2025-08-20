Adrian Mititelu atacă din nou Universitatea Craiova: „Ne-au furat suporterii și identitatea!”

Războiul dintre FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, și Universitatea Craiova, clubul condus de Mihai Rotaru, continuă cu un nou episod tensionat. Mititelu și-a exprimat public nemulțumirea, acuzând gruparea rivală de „furt de suporteri” și „identitate”, dar și de concurență neloială, într-un moment în care Universitatea Craiova ocupă primul loc în SuperLiga.

Patronul lui FCU susține că viața merge înainte, dar nu poate ascunde sentimentele de frustrare cauzate de ascensiunea Universității Craiova.

„Sunt anumite sentimente care nu poți să le descrii. În primul rând, pe mine nu mă deranjează că o echipă din Craiova este sus. Pe mine mă deranjează altceva.

Ei ne-au furat suporterii, ne-au furat tot, identitatea. E ușor să faci, când toată lumea te sprijină financiar.

Dacă echipa se numea CS Craiova, nu mai avea atât de mulți bani, nu mai avea atât de multă susținere. Dacă o luau și ei din Liga a 4-a și își creau propria identitate și nu îmi blocau mie afacerile, nu aveam nimic cu ei. Poate era o mică invidie, o concurență în oraș, dar ei fac concurență neloială.

Ei mi-au furat mie identitatea, suporterii, au primit sprijin financiar din toate părțile, e foarte ușor să faci performanță în astfel de condiții. Puneți-l pe Rotaru în situația mea, să i se întâmple și lui ce mi s-a întâmplat mie, să vedem dacă lucrurile mai pot fi la fel,

Nu vreau să spun o minciună.

E un sentiment foarte urât, pentru că știți cât am suferit datorită acestei echipe și ce probleme am întâmpinat.

Ei știu foarte bine ce mi-au făcut, dar viața merge înainte, eu sunt convins că acest an va aduce lucruri mult mai importante decât își imaginează unii.”, a spus Mititelu, conform fanatik.ro.