Adrian Mititelu, declarații războinice: ”Lotul se va întări ca să nu mai rateze play-off-ul!”

Echipa lui Adrian Mititelu încă are șanse de a juca în cupele europene.

Pentru acest lucru, oltenii trebuie să câștige primul baraj cu FC Voluntari.

Adrian Mititelu susține că va întări echipa, pentru a nu mai rata play-off-ul sezonul viitor.

„Avem șase ani de când am reapărut în fotbal după acel cataclism. În fiecare am mers tot mai sus. Anul trecut am terminat pe 10, anul ăsta pe 7. Sper ca la anul să mergem 2-3 locuri mai sus. Ăsta e obiectivul nostru. Dacă îl îndeplinim este foarte bine.

Lotul va fi pe plus. Se va întări. Există și posibilitatea să plece 1-2-3 jucători, dar lotul se va întări ca să nu mai rateze play-off-ul”, a spus Adrian Mititelu, la Digisport.

„Mie îmi place de el că e foarte bine pregătit profesional, cunoaște 5 limbi străine. A venit la Craiova, l-am cunoscut personal. S-ar putea să facă treabă. E un antrenor școlit, foarte riguros.

Acum trebuie să aibă rezultate. Nu depinde numai de el, dar e super, super pregătit. În România, greu găsești un om atât de bine pregătit ca acest om. Simt eu că e un om foarte, foarte bine pregătit”, a adăugat Mititelu.