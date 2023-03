Adrian Mititelu, despre Andrea Compagno: Stăteam în arest și mă uitam cum îl batjocoreau

Patronul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, a reușit să dea lovitura cu Andrea Compagno, jucător pe care l-a transferat gratis în vara lui 2020. După doi ani a reușit să-l transfere la FCSB pentru 1,5 milioane de euro. Mititelu spune că Petrolul Ploiești l-a refuzat în primă fază pentru că ar fi prea înalt.

Ulterior, când a ajuns la clubul oltean a fost criticat de mulți oameni din fotbal care spuneau că ar trebui să se apuce de volei din cauza înălțimii sale.

„În Italia sunt mulți tineri care eșuează pentru că nu au loc să-și arate valoarea, el a plecat în San Marino ca să poată să joace. El a fost propus prima oară la Petrolul, unde era antrenor Stoican, și nu l-au vrut, că e prea nu știu cum, că e înalt, că e mare, că e pălugă.

Eu cum l-am văzut la primul antrenament, mi-am dat seama că va fi un mare fotbalist. Nu ca să mă laud eu, dar am avut foarte mulți colaboratori care mi-au dat niște indicații că nu e bun de noi. Eu am fost tot timpul cel care am văzut în el altceva decât restul, eram înnebunit.

Eu stăteam în arest, în penitenciar, acolo mă uitam cum îl beșteleau, cum îl batjocoreau, că e înalt, că ce caută, că e mai bun la volei. Și Sabău, de e la U Cluj acum, râdea de el atunci. Spunea că nu înțelege cum Craiova, o pepinieră a fotbalului, să aducă astfel de fotbaliști. În momentele alea, simțeam că într-o zi vor vedea cât de mult au greșit. Eu eram ironizat că aduc astfel de jucători, dar el juca bine, nu știu ce vedeau ei.

Eu am anticipat creșterea asta, am avut contradicții și cu oameni din club, care erau mari specialiști, mari oameni de fotbal. Spuneau că sunt în eroare, că e lent, că e… El a avut și ghinion că s-a accidentat la Liga a 2-a. Dar după, si când a intrat, nu l-a mai scos nimeni de acolo”, a spus Adrian Mititelu, pentru ProSport.