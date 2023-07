Adrian Mititelu, distrus după meciul cu FCSB: ”Nu am putut să dorm!”

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia FCU Craiova, într-un meci din prima etapă a Superligii. FCSB este noul lider al clasamentului primei ligi.

După meci, Adrian Mititelu a oferit mai multe declarații.

”Nu am putut să dorm și dacă nu am dormit deloc… Obosit așa… Am fost foarte supărat. A trecut înfrângerea. (n.r. – Lăsați, că dacă puneați la inimă tot ce s-a întâmplat în anii ăștia…) Eram de mult lângă Balaci (n.r. – râde).

Nu am putut să dorm deloc. M-a râcâit și meciul și situația asta, care m-a dat peste cap. Noi știam că vom mai avea un meci foarte greu. Știam că ei au un plus de meciuri amicale. Ei au avut ritm. Pe noi plecarea lui Janeiro ne-a dat peste cap, a trebuit să schimbăm puțin programul și jocurile și am pierdut două jocuri din calendar.

Și așa pauza e mică. Dacă nu îți faci jocurile e greu. Și am întâlnit și cea mai în formă echipă la început de campionat. Dar nu înfrângerea m-a dezamăgit, că până la urmă am jucat cu o echipă care oricând te poate bate. În prima repriză nu am contat, diferența a fost foarte mare.

Toți jucătorii au fost ridiculizați. Ce și-a propus echipa nu a ieșit nimic. Nu îi puteam bate niciodată aseară”, a spus Adrian Mititelu, potrivit Fanatik.