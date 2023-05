Adrian Mititelu e convins! Cine este jucătorul cu care va da lovitura: „Are înălțimea lui Diego Maradona!”

FCU Craiova l-a adus în luna mai pe Moses Abbey, un mijlocaș ghanez în vârstă de 20 de ani. Adrian Mititelu, patronul clubului, crede că va da lovitura cu acest jucător.

Mai exact, Mititelu l-a lăudat pe Abbey și a ținut să evidențieze calitățile sale. Iată ce a spus.

„Are înălțimea lui Diego Maradona!”

„Abbey va fi senzația Ligii 1, o să-l vedeți! Știți că am ochi, greu ratez eu. Va fi un jucător la fel de interesant ca Bahassa. Are ceva ce foarte greu găsești. Are tehnică în regim de viteză foarte mare și execuții. Va înnoda picioarele fundașilor din Liga 1.

Are 1.64m, înălțimea lui Diego Maradona. Așa cred eu, poate fac afirmații aiurea, dar rămâne ca timpul să confirme sau să infirme. Consider că am adus iar un jucător bun pentru Liga 1, care va anima fotbalul, va face fericiți suporterii noștri și va face nefericiți suporterii adverși”, a spus Adrian Mititelu, pentru cei de la Fanatik.