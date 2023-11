Adrian Mititelu, foc și pară după derby-ul Băniei: „Mi-a fost atacată familia într-un mod barbar la Peluza Nord!”

CSU Craiova-FCU Craiova s-a încheiat cu scorul de 1-1. Fanii celor de la CSU au afișat un banner ce conținea un mesaj obscen la adresa familiei Mititelu.

Reacția lui Adrian Mititelu a venit imediat după meci. Iată discursul vehement al patronului de la FCU.

„Mi-a fost atacată familia într-un mod barbar la Peluza Nord!”

„Sunt foarte supărat. Mi-a fost atacată familia într-un mod barbar la Peluza Nord. Deci eu sunt cel mai important investitor din istoria fotbalului craiovean. Nici tot neamul lui Rotaru, Ilinca, Nețoiu… toți, nu au băgat banii pe care i-am băgat eu în fotbalul craiovean. Eu sunt singurul care sunt de aici localnic.

Să vină niște oameni fără nicio… să spună că familia Mititelu, punct, așa, pe un banner cât casa de mare, la un meci transmis la TV și clubul gazdă să nu facă nimic? Păi, asta este marea organizare de la acest club?

Pentru chestia asta eu nu îi iert niciodată. Și ce va depinde de mine, indiferent sub ce sancțiune…Peluza Nord se va închide la meciurile lui FCU. Nu va exista cât sunt eu gazdă.

Nu cred că lui Rotaru i-ar conveni să scrie la următorul meci la Peluza Sud, familia Rotaru… Nu i-ar conveni chestia asta. Și să stai ca blegul în tribune și să…

Indiferent ce război am avut cu el , dacă eram eu mergeam în tribune mă duceam eu și îl rupeam. Au stat ca niște nesimțiți. Am și eu familie, am copii, am nepoți. Am băgat zeci de milioane în fotbalul craiovean și vin niște vagabonzi, niște nenorociți… și vorbesc ei de Știința. Nu îi iert.

O să cer ca clubul CSU să fie sancționat. Pentru că a fost organizator. Am să fac plângere și la Jandarmerie. Este nepermis așa ceva. Pentru chestia asta suntem în război de zece ori mai mare ca până acum”, a spus Adrian Mititelu, după remiza cu CSU Craiova.