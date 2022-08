Adrian Mititelu i-a decis soarta lui Marius Croitoru după înfrângerea cu Petrolul: „M-a cucerit! Este mult mai bun decât credeam!”

FC U Craiova 1948 au primit ieri seară vizita celor de la Petrolul Ploiești. Prahovenii au plecat cu toate cele 3 puncte grație golului splendid marcat de brazilianul Jair din lovitură liberă.

În urma acestei înfrângeri, Adrian Mititelu a reacțioat imediat. De asemenea, patronul oltenilor a precizat și care este viitorul lui Marius Croitoru pe banca echipei.

„Dacă nu facem un fotbal-spectacol, nu avem nicio șansă să atragem oameni!”

„La câte bătăi am luat la viața mea, sunt tăbăcit. Nu este prima înfrângere, în ciuda jocului bun. Așa am plănuit când am bătut palma cu Croitoru. Asta este singura șansă să facem ceva în fotbal. Dacă nu facem un fotbal-spectacol, nu avem nicio șansă să atragem oameni, să trecem la un nivel superior.

Noi vrem să facem o echipă puternică. Dacă anul acesta nu vom reuși să fim cei mai buni, anii următori vom fi. Ne-am propus cu orice risc. Căutăm să îmbunătățim lotul an de an, să facem o echipă care să câștige titlul în România și să joace decent în Europa.

(n.r. – despre bucuria Petrolul de la vestiare) Eu îi înțeleg pe ei. Ei atâta pot acum și, ca orice echipă care este în primul an în Liga 1, de la revenire, au trecut și ei prin momente grele, acum au și problemele pe care le au, se agață de ce pot. Să obțină puncte, să supraviețuiască. Și noi am fost în situația asta.

Și le-a ieșit azi, le-a ieșit și cu Rapidul, și la Cluj. Și-au luat și revanșa. Eu îi felicit, au luat trei puncte și acesta este fotbalul.

Trebuie să ne gândim ce ne așteaptă, fiindcă vom mai întâlni echipe precum Petrolul. Marius se aștepta, știa că vor veni pe două rânduri, că va fi greu să-i batem dacă nu dăm gol primii. Așa a fost să fie. Dacă scenariul a fost acesta… Eu sunt mulțumit de jocul echipei, sunt frustrat, dezamăgit. Nici nu concepeam să nu luăm trei puncte, astăzi. Să sperăm că o să câștigăm meciul de la Arad”, a declarat Adrian Mititelu, la microfonul celor de la DigiSport.

Care este soarta lui Marius Croitoru!

„Eu sunt foarte mulțumit de Marius Croitoru, sincer, și sunt convins că echipa va juca în play-off, anul acesta. Eu cred foarte mult în chestia asta, iar în play-off va fi una dintre echipele bune.

Dacă Doamne Ferește se întâmplă să nu ajungem acolo, că orice se poate în fotbal, asta nu înseamnă că nu vom mai colabora. Până acum, munca lui m-a cucerit. Nu știu ce va fi de mâine, dar, niște rezultate negative, pe un fond de joc bun, cu o eventuală răzgândire.

Din punctul meu de vedere, stă foarte bine. M-a surprins, este mult mai bun decât credeam, când l-am angajat. Este imposibil să nu ne atingem obiectivul, la munca pe care o face și lotul pe care îl are, la condițiile pe care le avem.

(n.r. – despre eventuale transferuri) Nu mai avem ce să aduce. Dar nu cred că trebuie să depindem de Bauza. Poate că la un meci ca acesta ar fi găsit o cheiță mai mare pentru a debloca baricada celor de la Ploiești. Dar nu ne-ar fi garantat victoria. Eu spun că echipa a jucat, a avut șanse. N-a fost să fie! Nu trebuie să facem o tragedie.

Avem meciuri importante, cu UTA, cu Sepsi, cu Rapid. Abia aștept să vină Rapidul. Una caldă, una rece. Eu cred că următoarea va fi caldă.

(n.r. – Iancu, posibil înlocuitor pentru Bauza) Iancu nu este la un nivel fizic optic și mai are nevoie de timp și mai sunt câțiva jucători, Chițu, Enache. Papadopoulos, pentru perioada în care n-a evoluat cred că a arătat destul de bine și va arăta și mai bine”, a mai spus Mititelu.