Adrian Mititelu Jr. îi cere tatălui său să renunțe la FCU Craiova

Adrian Mititelu jr, unul dintre acționarii FCU Craiova, a vorbit imediat după retrogradarea în Liga 2. Extrem de dezamăgit, fiul lui Mititelu spune că familia lui ar trebui să sisteze finanțarea echipei, estimând pierderi financiare de 20 de milioane de euro în urma retrogradării.

„Trebuie să spunem stop. Dacă se va ține cont de ce spun sau nu, nu știu… Vom vedea. Am pierdut 20 de milioane de euro. Merităm premiul pentru fraierii fotbalului românesc. Și ar putea fi o sumă mai mare. Am vândut terenuri sub prețul pieței ca să ținem echipa. Puteam face multe pe acele terenuri…

Trebuie să ne întrebăm de ce mereu noi. Cum era pe tricoul lui Balotelli, «Why always us?» (…)

Când am luat-o din Liga a 4-a, am avut promovări consecutive până în Liga 1. Iar gândul nostru era să luăm un trofeu. E frustrant! Poate nu e chimie între familia noastră și fotbal, trebuie să ne lingem rănile. Unele vise poate rămân doar vise.

Acum vor decide acționarii, eu și sora mea, și tatăl nostru, care e administratorul societății. Nu vreau să vorbesc la cald, dar nu vreau acum să mai aud de fotbal. Nu e vorba de a renunța, ci de a înțelege fotbalul… Ăsta e rezultatul unui staff slab. Tata s-a înconjurat de oameni neprofesioniști.

Tatăl meu ajunge la 57 de ani, iar noi, copiii, vrem să ne trăim viața. E o seara amară pentru mine. Trebuie să știi când să pui punct, când să știi să nu mai mergi împotriva vântului. (…)

Atitudinea jucătorilor și-a spus cuvântul. În vestiar, unii nu erau deloc afectați. Mă refer la cei străini. Au fost momente pe care nu mi le pot explica. Îi felicit pe cei de la Hermannstadt, care acum și-au dat viața pe teren, iar cu Poli Iași au făcut un antrenament ușor.

Lacroix ne-a distrus în acest meci. Nu vreau să dau vina pe cineva, dar el a distrus această echipă. Nu l-aș lua nici pe sintetic. Pare un baschetbalist de 60 de ani. Ne-a distrus meciul în 3 minute! El pleacă liniștit, ia câteva sute de mii de euro, iar noi avem gaură în buget”, a spus Adrian Mititelu jr în direct la PrimaSport.