Adrian Mititelu Jr. jubilează după ultima victorie a lui FC U Craiova 1948: ,,Putea fi scorul mult mai mare”

Adrian Mititelu Jr., patronul celor de la FC U Craiova 1948, a reacţionat la finalul jocului pe care echipa sa l-a câştigat cu formaţia lui Ilie Poenaru.

Partida dintre Academica Clinceni şi FC U Craiova 1948 s-a terminat cu scorul de 1-2, iar golurile partidei au fost reuşite de către Sekou Sidibe, în minutul 27, William Baeten, în minutul 43, respectiv Asen Chandarov, în minutul 84.

Omul cu banii de la Craiova este de părere că elevii lui Adi Mutu se puteau impune în meciul cu Clinceni mult mai categoric. Acesta subliniază faptul că formaţia din Bănie joacă un fotbal ofensiv.

,,E o victorie meritată, putea fi scorul mult mai mare. Am avut posesie peste 60%, ocazii de poartă. Mă bucur că am învins, e o victorie de moral. Au fost foarte mari emoții, am primit iar gol, dar acum șansa a fost de partea noastră.

Craiova joacă fotbal, cred că nu sunt singurul care vede că atacăm încontinuu, am atacat și la 2-0, și la 2-1, mă bucură jocul echipei și îmi dă speranțe pentru viitor.

Echipa e foarte ofensivă, asta a fost ideea de la început, să arătăm fotbal. Chiar dacă se mai întâmplă accidente de genul Voluntari, când am luat două goluri incredibile, trebuie să trecem peste el. Echipa are nevoie și de egaluri, și de înfrângeri pentru a putea crește și a juca cât mai bine.

Nu mă așteptam să joace atât de bine echipa, nu avem o concurență cu CSU Craiova, vrem doar să terminăm cât mai sus în clasament. E devreme să vorbim despre play-off, să batem și etapa viitoare și apoi vom vorbi.”, a declarat Adrian Mititelu Jr., la finalul jocului cu Academica Clinceni.