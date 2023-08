Adrian Mititelu Jr. nu a trecut peste refuzul lui Șumudică: „Eu l-am dorit foarte mult, nu sunt ipocrit în clipa de față!”

Marius Șumudică a fost foarte aproape să o preia pe FCU Craiova, însă discuțiile nu s-au concretizat. Adrian Mititelu Jr. a transmis noi săgeți către tehnician.

Mai exact, Mititelu Jr. a vorbit despre oferta pe care i-a făcut-o lui Șumudică. Iată ce a spus despre antrenorul român.

„Eu l-am dorit foarte mult, nu sunt ipocrit în clipa de față!”

„O să vedeți că nu va mai antrena în următorul an sau doi. Va veni pe 7-8000 de euro pe lună peste 3 ani în SuperLiga. Păi cred asta, pentru că dacă nu îi iese următoarea data, nu are ce să mai facă. Nu am nicio problemă. Eu l-am dorit foarte mult, nu sunt ipocrit în clipa de față. Însă, nu poți acum să te afișezi în Mafalda.

El a zis că ‘Vezi că eu am cerut niște lucruri normale. Băi băiatule vrei să mă dai afară deja, nu îmi dai banii’ (n.r. este vorba despre o clauză din contract). Păi i-am zis că vine la Craiova să fie sigur că dacă îl dăm afară îi dăm 300.000 de euro”, a spus Adrian Mititelu Jr, conform Fanatik.