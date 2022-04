Adrian Mititelu Jr. se dezlănțuie: „O victorie cu Dinamo e foarte satisfăcătoare/ Nu-mi pare rău de ei!”. Ce a declarat finanțatorul celor de la FCU Craiova 1948

Dinamo a pierdut aseară, pe teren propriu, cu FCU Craiova 1948 (1-2). Astfel, cele 3 puncte, deosebit de importante, au mers la olteni. Adrian Mititelu Jr. este plin extaz după reușita echipei sale.

Mai exact, acesta a declarat că echipa sa se va salva de la retrogradare, dacă câștigă și următoarele 3 meciuri.

„Euforia victoriei mă mai face să uit!”

Dinamo a dat lovitura foarte rapid, prin golul lui Irobiso din primul minut al partidei. Huyghebaert a egalat pentru olteni în minutul 50′, pentru Compagno să aducă toate cele 3 puncte prin reușita din minutul 90+1.

Adrian Mititelu Jr. a fost dezamăgit de prestația elevilor săi, dar victoria cu Dinamo este care care contează de fapt pentru acesta:

„S-a văzut că am fost puțin copleșiți de presiunea celor 3 puncte, dar Dumnezeu a fost cu noi pe final, am reușit să învingem. Dacă noi câștigăm următoarele 3 meciuri, normal că suntem salvați. Este o luptă foarte grea, avem un program mai greu decât contracandidatele.

În continuare, presiunea ne bate la ușă și trebuie să fim foarte atenți. O victorie cu Dinamo e foarte satisfăcătoare, e un derby. Am fost dezamăgit de cum s-a desfășurat meciul. Nu poți din minutul 2, copilul de mingi să nu-ți dea mingea. Ținând cont de istoria acestui club, care a fost decimat de două ori de Dinamo, n-am nicio părere de rău pentru ei.

Clar, obiectivul este salvarea. La fiecare victorie, echipa are o primă stabilită în contract. Deocamdată nu suntem în măsură să dublăm primele. Nu am fost mulțumit de joc, nu e normal să iei gol în secunda 30. Euforia victoriei mă mai face să uit, însă nu mi-a plăcut. Au fost cam 30 de minute în care am fost dominați și nu mi-a plăcut.”, a declarat Adrian Mititelu Jr, pentru cei de la gsp.ro.

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe locul 8, de baraj, cu 13 puncte, în timp ce FCU Craiova se clasează pe locul 5, cu 25 de puncte.

Pentru Dinamo, urmează duelul din deplasare cu Mioveni. Oltenii vor rămâne acasă etapa viitoare pentru partida cu Clinceni.