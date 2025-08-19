Adrian Mititelu: „Le-am spus băieților când urmează să primească o parte din bani”

Adrian Mititelu a recunoscut că FCU Craiova se confuntă cu anumite probleme financiare, însă totul este sub control în momentul de față. Planul patronului este să ducă la capăt noul sezon din Liga 3, iar din 2026 să obțină dreptul de a evolua în eșalonuil secund.

„Am văzut ce a apărut, nu este adevărat. Nu există o astfel de desfășurare a evenimentelor. Nu a fost nicio înjurătură sau vreun jucător dat afară. A fost o simplă discuție despre problemele financiare, dar am reglat-o cu ei. Au vrut să vorbească jucătorii cu mine, nu a fost vorba despre vreo grevă sau mai știu eu ce. Se încearcă denigrarea noastră, mai ales că nu trecem printr-o perioadă foarte bună.

Credeți-mă că totul este sub control. Le-am spus băieților când urmează să primească o parte din bani și toată lumea a intrat la antrenamente. Procedural, nu mai putem fi în Liga 2. Chiar dacă ajungeam în fața unui judecător săptămâna viitoare, era târziu.

Noi mergem în Liga 3, vom juca și sperăm ca la anul să fim cel puțin în Liga 2. Așteptăm cu nerăbdare un deznodământ la procesele pe care le avem pe rol. Sperăm să fim bine atât din punct de vedere financiar, cât și sportiv”, a spus Adrian Mititelu, pentru digisport.ro.