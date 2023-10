Adrian Mititelu n-a mai rezistat: ”Demisia!”

Adrian Mititelu (55 de ani) a scris un mesaj dur, la scurt timp de la finalul meciului Poli Iași – FCU Craiova 1-1.

Patronul clubului din Bănie i-a cerut demisia lui Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor.

”VASSARAS! DEMISIA!

Motive:

– Incompetența! Arbitrajul este mult mai rău decât în vremurile de tristă amintire.

– Administrarea arbitrajului în fotbalul românesc se dovedește a fi una foarte proastă.

– În 4 martie 2014, am fost implicat activ în ‘revoluția administrativă’ din fotbalul românesc. Toți cei care am dorit schimbarea, am sperat într-o schimbare profundă, nu doar una de formă. Din nefericire, cel puțin în privința arbitrajului, lucrurile sunt mult mai rele.

– Este evident că domnul Vassaras n-are nicio competență în această funcție și nu se justifică în niciun fel prezența dumnealui în această poziție”, a scris Adrian Mititelu, pe contul personal de Facebook.