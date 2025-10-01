Adrian Mititelu, noi vești despre Vladislav Blănuță și despre banii de la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță, atacantul în vârstă de 23 de ani, transferat recent de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza unor acuzații din partea unor fani ucraineni care l-au acuzat de distribuirea de materiale pro-ruse pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, infirmă aceste zvonuri și asigură că jucătorul nu are nicio problemă acum în Ucraina.

Mititelu a declarat că a vorbit personal cu Blănuță și că situația este sub control, explicând că vinovăția este pusă pe seama unei facțiuni ultranaționaliste din Ucraina.

În privința sumelor transferului, Mititelu a confirmat că a primit o parte din cei 2,6 milioane de euro plătiți de Dinamo Kiev, plus 300.000 euro ca bonusuri, iar restul banilor vor veni în curând. Vladislav Blănuță are un salariu anual de 520.000 de euro și a semnat cu echipa ucraineană până în 2030.

„Nu are nicio problemă, chiar am vorbit cu el. Este vorba despre facțiune mai ultranaționalistă. Au apărut multe minciuni despre situația lui de acolo. Ei acolo stau într-un campus la 20 km de Kiev și merg la mall la câteva zile, nu are nicio treabă.

Nu umblă escortat sau mai știu eu ce. Din contră, s-a întâlnit cu unii dintre fani, a făcut poze. Au trecut peste neînțelegerile de acolo. Chiar și la Craiova există un anumit grup care dacă vedeți ce îmi fac mie… Vă spun că Blănuță este din Hîncești, este european, nicio treabă cu Rusia.

Nu știu ce s-a întâmplat atunci pe contul lui, nu pot să-mi explic. Am primit o parte din bani de la Dinamo Kiev, iar zilele următoare voi mai încasa. Cei de acolo sunt foarte serioși”, a spus Adrian Mititelu, conform digisport.ro.