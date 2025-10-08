Adrian Mititelu nu renunță! Patronul lui FCU și-a făcut cunoscute planurile

Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu, a prezentat luni planurile pentru echipa exclusă din toate competițiile oficiale din România, ca urmare a deciziei FRF din 10 septembrie. Clubul a fost sancționat cu 94 de puncte penalizare și retrogradat în liga a treia din cauza problemelor financiare.

În ciuda acestei situații grave, Mititelu a declarat că echipa continuă antrenamentele și că obiectivul rămâne revenirea în Liga 2 în vara lui 2026. Totul depinde de soluționarea proceselor juridice pe care le-a deschis împotriva deciziilor FRF pe motiv că ar fi abuzive și ilegale.

Mititelu este optimist că, odată ce justiția își va relua activitatea, în 2-3 săptămâni vor putea suspenda deciziile FRF, urmând ca echipa să se pregătească cu jucătorii tineri, dintre care 3-4 pot evolua deja în Liga 1 sau Liga 2. Printre aceștia se află fundașul central Bălașa, considerat apt pentru prima ligă.

„Echipa se antrenează. Această grevă din justiție ne-a paralizat multe dintre acțiuni. Noi avem solicitări de a anula deciziile FRF, care sunt abuzive și în afara legii. Cel puțin acțiunile legate de suspendare, care au de regulă un termen scurt de pronunțare, nu au putut fi rezolvate. Nu au fost considerate cauze urgente și ca urmare nu au termen. Eu sunt convins că vom rezolva.

Cred că, din momentul în care justiția își reia activitatea, în 2-3 săptămâni reușim să suspendăm aceste decizii. Doar că efectul este cam târziu, pentru că nu mai putem relua activitatea competițională anul acesta. Planul este să ne pregătim cu acești copii cât mai bine, iar la iarnă să-i împrumutăm pe cei mai buni. Sunt 3-4 care pot juca la Liga 1 și Liga 2 fără probleme, ca și under.

Îl avem pe Bălașa, fundaș central, foarte bun. Poate juca în prima ligă fără probleme. Speranța noastră este ca la vară să putem juca în Liga 2, cu ajutorul instanței. Nu am cum să nu am câștig de cauză. Înseamnă că nu mai am nicio șansă în fotbal. Depunctarea este tot din culpa celor de la FRF.

Dincolo de faptul că ei funcționează ilegal și nu au mandat, nu poți să iei decizii. E clar. Ne-au băgat în Craiova o echipă nouă care mi-a luat toate veniturile. Eu nu am putut să mai fac față cu cheltuielile pentru că veniturile mi-au fost luate de o entitate care funcționează ilegal. Acestea sunt argumentele mele. Curtea de Justiție din cadrul UE mi-a dat câștig de cauză. Nu sunt declarații politice, doar ceea ce cred eu că va fi. FCU nu va dispărea și, mai devreme sau mai târziu, va reveni în fotbal”, a spus Adrian Mititelu, potrivit digisport.ro.