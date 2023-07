Adrian Mititelu, schimbare radicală după ce Dică a venit la FC U Craiova: ”Are mână liberă să își facă ordine în echipă cum crede de cuvință!”

Clubul FC Universitatea Craiova 1948 a anunţat că a ajuns la un acord cu Nicolae Dică pentru preluarea funcţiei de antrenor principal.

După ce a semnat, Adrian Mititelu a recunoscut că Nicolae Dică va avea libertate totală.

„Avem un antrenor în care ne punem speranța că în acest an vom reuși să ne îndeplinim obiectivul. A fost o vară tumultuoasă, cu un antrenor care după câteva zile a încheiat colaborarea, dar până la urmă totul e bine când se termină cu bine. Intrăm în normalitate de azi, iar Nic – așa cum îi voi spune de acum – este un antrenor bun, din noua generație.

Trebuie să fie sprijinit. E echipa ideală pentru a primi șanse, are un lot bun spre foarte bun, are condiții foarte bune. Noi o să-i asigurăm tot sprijinul și e un antrenor care are independență, are autonomia specifică postului lui și are mână liberă să își facă ordine în echipă cum crede de cuvință. Are puterea să-și facă echipa după cum gândește și după cum vede el.

E un antrenor liber, nu e marionetă sau cum spun alții. Vă asigur de asta, iar eu am mare încredere în el, pentru că a progresat. La ce condiții sunt aici, sunt premise foarte bune”, a spus Adrian Mititelu.