Adrian Mititelu, transfer de la FCSB? ”Am făcut nişte săpături şi am aflat”

Gigi Becali a transmis că nu îl mai vrea pe Andrea Compagno. Patronul FCSB-ului îl va ceda pe atacantul italian.

Compagno a început bine la FCSB, dar sezonul actual a intrat sub lupa patronului.

Ușor, jucătorul a fost scos din primul 11 și nu i se mai acordă credit.

Adrian Mititelu a vorbit recent despre atacantul italian și susține că nu îl poate readuce la Craiova, din cauza salariului mare pe care îl dorește jucătorul.

”Compagno înapoi la Craiova? Am mai spus-o. Am făcut nişte săpături şi am aflat că Compagno nu vrea să se întoarcă la FCU, că salarii şi că astea. Îl am pe Blănuţă, îl am pe Ibrahim, are 21 de ani şi nu poate juca.

Dacă vine Compagno, pe Blănuţă trebuie să-l scot din echipă şi e şi U21. Dacă stăteam jumătate de oră cu el la discuţii, cu Compagno, îl convingeam să vină, dar îl am pe Blănuţă şi în jumătate de an el va fi foarte bun.

Am luat 1.5 milioane pentru el şi nu puteam refuza, că aveam nevoie de bani. Nici nu mă aşteptam să-l dau, că a fost o chestiune rapidă”, a declarat Adrian Mititelu în direct la Orange Sport.