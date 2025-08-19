Adrian Mititelu vrea să-i dea o lecție de viață lui Vladislav Blănuță

Vladislav Blănuță, atacantul de 23 de ani al FCU Craiova, a fost în centrul unor zvonuri recente privind un posibil transfer în străinătate, inclusiv o mutare la Samara, echipă din prima ligă a Rusiei. Totuși, aceste informații nu mai sunt de actualitate după declarațiile făcute de patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu.

Mititelu a anunțat că Blănuță nu se va mai transfera în această vară și va rămâne la FCU Craiova, urmând să joace în Liga a 3-a în acest sezon. Patronul clubului a explicat că agentul jucătorului blochează transferurile din cauza comisioanelor exorbitante pe care le solicită, chiar punându-se în situația de a „distruge” cariera atacantului.

„Adevărul este unul! S-a refuzat o ofertă din Europa Centrală și de Vest. Are un agent (n.r. un reprezentant al firmei CAA Base Ltd) care vrea să îl distrugă cu orice preț. Ei încearcă să profite de vulnerabilitatea mea și a clubului vizavi de situația noastră sportivă și financiară.

Au crezut ei că sunt un tip care se lasă impresionat de salariul lui mare, dar nu e adevărat. Planul este să îl plătim la zi, va juca în Liga a 3-a în acest an, va primi o lecție de viață. Eu l-am ajutat foarte mult în carieră, am refuzat două oferte din Europa Centrală și de Vest, care ar fi putut să ajute clubul.

Agentul lui vrea o sumă foarte mare la transfer, iar agentul vrea să primească cât primește clubul sau mai mult chiar. Ne spune agentul că nu va semna niciodată jucătorul dacă nu va primi cât vrea.

În situația asta, noi am spus că nu o să mai plece și Blănuță va juca în Liga a 3-a în acest an, asta până își va reveni cu picioarele la pământ. Este un tip care este foarte ușor influențat de agent! El nu înțelege că riscă să-și distrugă cariera, a avut niște oportunități foarte bune pe care le-a ignorat”, a spus Mititelu, la fanatik.

Patronul a denunțat dorința agentului de a primi un comision cât sau chiar mai mare decât suma pe care clubul ar încasa-o pentru transferul jucătorului, adăugând că Blănuță este prea influențat de agent în deciziile sale, riscându-și astfel cariera.