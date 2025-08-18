Adrian Mutu a analizat derby-ul dintre FCSB și Rapid și a tras o concluzie: „Cred că are un cuvânt de spus”

Adrian Mutu, fostul selecționer și unul dintre cei mai apreciați antrenori români, a analizat la cald derby-ul Rapid – FCSB, încheiat 2-2, din etapa a 6-a a SuperLigii. Briliantul consideră că abia ultimul sfert de oră a adus adevăratul spectacol al duelului, restul meciului fiind unul modest.

Mutu a transmis că Universitatea Craiova va fi una dintre echipele importante din acest sezon de Superliga.

Tehnicianul remarcă faptul că lupta pentru play-off se anunță extrem de strânsă. Mutu observă și diferența față de CFR Cluj, care este mai în spate față de sezoanele precedente.

„A fost derby (n.r. Rapid – FCSB) mai mult în ultimul sfert de oră. Până atunci a fost un meci modest. Eu cred că Universitatea Craiova are un cuvânt de spus anul acesta.

A început bine. Și Rapid a început bine, chiar dacă nu a arătat în joc ce a arătat Craiova. FCSB-ului îi trebuie timp. Principalul lor obiectiv e Europa.

CFR-ul e puțin în spate față de ce era de obicei. Va fi o luptă interesantă în primele șase. FCSB ne-a învățat cu o perioadă bună în cupele europene și în campionat, și normal că sunt așteptări de la ei.

Unii jucători mai au nevoie de timp pentru a-și intra în formă. Le e mai greu. S-a văzut și în derby. S-a pus un pic de presiune din partea Rapidului. Au pierdut victoria printre degete”, a spus Adrian Mutu, conform digisport.ro.