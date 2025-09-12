Adrian Mutu a analizat doi jucători de la Națională: ”Astea sunt problemele!”

Fostul internațional Adi Mutu a comentat remiza obținută de echipa națională a României în partida disputată în Cipru.

Tehnicianul a analizat evoluția tricolorilor și s-a oprit în special asupra jocului lui Alex Dobre și al lui Andrei Rațiu, doi dintre jucătorii folosiți în meci.

Fostul mare internațional consideră că problema echipei este lipsa continuității.

„(n.r. Despre Dobre) Sincer, bine. Hai să spun și de ce zic bine, chiar dacă probabil voi nu sunteți de acord cu mine. Dobre a devenit și el, ca să spun așa, important pentru fotbalul românesc de două luni, de când e la Rapid, nu? Și acum noi avem pretenții să facă diferența la echipa națională?

Trebuie să îi lăsăm timp și lui să se acomodeze cu echipa națională, trebuie să aibă el continuitate în evoluții foarte bune în campionat la Rapid. Și după 6 luni de acum încolo, când duce o perioadă de continuitate la nivel bun, exact ce vorbeam într-una din emisiunile tale și despre Dennis Man, după această perioadă de continuitate la nivel bun putem să avem pretenții de la Dobre să facă diferența la echipa națională.

Dar Dobre acum 3 luni unde era? Nici măcar nu era în calcul sau în lotul lărgit al echipei naționale. Nu putem să avem pretenții de la un jucător care e în formă de două luni să facă diferența, fiind și tânăr, la echipa națională. Noi trebuie să avem pretenții de la jucătorii cu ștate vechi la echipa națională să facă diferența meci de meci.

(n.r. Despre Rațiu) Dar când a jucat bine a fost o excepție sau așa era valoarea lui? Ideea e așa, că probabil el e monitorizat foarte bine în Spania. Nu s-a reușit niciun transfer al lui, probabil anumite lacune le are, pe care noi nu reușim să le identificăm. Acum începem să ne uităm cu alți ochi, că până acum Rațiu poate a fost simbolul echipei de la Europene, nu?

Dacă ai lipsă de continuitate, se vede. Exact același lucru la Dennis Man, e vorba și despre o valoare. Ai o valoare până la o anumită limită. După aia, pentru a avea continuitate mult timp sau două-trei sezoane sau cinci ani sau chiar mai mult, îți trebuie o anumită valoare. Ei au avut pe luni, două-trei luni și așa mai departe.

Poate noi l-am supraevaluat pe Rațiu, nu? Poate. Și acum ne mirăm că de ce nu joacă. Jucătorii trebuie să înțeleagă că atunci când joci și arăți că poți să joci la un anumit nivel, așa cum ne-a arătat Rațiu, vine și cu reversul medaliei, și anume că pretențiile cresc și trebuie să îți menții valoarea aia, altfel vei fi criticat.

Rațiu a ajuns într-un moment din ăsta, în care e criticat. El același stil îl are, numai că nu îl ajută nici echipa în momentul ăsta și vine pe un fond de rezultate negative. Și atunci nu îl ajută echipa. Noi, bineînțeles că ne uităm cu alți ochi la el pentru că ne-a obișnuit să joace la un nivel mare.

Astea sunt problemele, că nu avem continuitate în evoluții bune, bineînțeles dacă mai pui și faptul că nu ai continuitate în evoluții la echipa de club, lucrurile astea te scot din mână, te scot din ritm și se vede”, a spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.