Adrian Mutu a analizat șansele României la CE 2024: „Naționala este într-o creștere vizibilă”

Naționala de fotbal a României a câştigat Grupa I a preliminariilor CE 2024, fără înfrângere.

„Naționala este într-o creștere vizibilă”, susține Adrian Mutu

La tragerea la sorți, echipa pregătită de Edward Iordănescu a fost repartizată în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului din Conference League pe Ruta B.

Aceasta va fi aflată dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina – Ucraina şi Israel – Islanda.

Adrian Mutu susține că grupa este una abordabilă și le cere „tricolorilor” să meargă cu încredere la turneul final care va avea loc în 14 iunie și 14 iulie.

„Este o grupă accesibilă față de ultimul campionat la care am participat și eu. Atunci am jucat cu Italia, cu Franța, cu Olanda. Poate dacă dădeam eu gol cu Italia, din acel penalty, am fi ieșit din grupă, după o victorie cu campioana mondială en titre la acel moment.

Bine, acum, nu se pot compara grupele, dar naționala actuală este într-o creștere vizibilă. Avem șansele noastre în această grupă. Va fi foarte, foarte greu cu Belgia, dar să nu ne dăm bătuți dinainte.

Să mergem cu încredere la Euro, băieții au muncit bine, bravo lor, să aibă mare încredere. Nu te întâlnești în fiecare zi cu un Campionat European, așa că să dea totul la acesta!„, a spus Mutu.

„Aș schimba execuția la acel penalty cu Italia!”, recunoaște Adrian Mutu

România va debuta la CE de anul viitor pe 17 iunie, la Munchen, contra echipei venită din play-off. Pe 22 iunie va avea loc meciul cu Belgia, la Koln, iar pe 26 iunie va întâlni Slovacia, la Frankfurt.

În optimi se califică primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune 4 echipe de pe locul 3 din toate cele 6 grupe EURO 2024.

„Ce meci aș vrea să retrăiesc? Hmmm. N-am unul în particular. Poate acel episod cu penalty-ul de la Euro. Poate aș schimba execuția… Deși, ideea în sine nu a fost greșită. Știam că Buffon mă cunoaște de la Juventus și din Serie A.

Am zis să dau pe mijloc, sus, ideea mi s-a părut corectă, doar că execuția n-a ieșit cum voiam. Mingea s-a dus la semiînălțime, iar Buffon a avut și noroc! L-a lovit (n.r. – mingea) în picior și-n mână. El a avut noroc, eu ghinion”, a rememorat Mutu, potrivit gsp.ro.

La Zurich, România și Italia au remizat, 1-1, după golurile lui Mutu, respectiv Panucci. Tricolorii puteau obține o victorie memorabilă, prin care să treacă de grupă și să elimine campioana mondială de la acel moment, însă Buffon a apărat penalty-ul din minutul 81.

„Să dăm totul în meciurile în care avem șanse reale de a ne califica”, este mesajul lui Adrian Mutu

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).

„Ar trebuie să învățăm din experiența trecută de la Euro, fiindcă am fost concentrați cu echipele importante. Să dăm totul în meciurile în care avem șanse reale de a ne califica.

Adică nu să jucăm tare cu Belgia, iar cu Slovacia mai calm. Cu îndrăzneală și cu multă muncă, plus concentrare, putem izbândi”, a completat el.

Când am ratat acel 11 metri, contra Italiei, am învățat două lucruri. Știți care? În momente grele bazează-te pe lucrurile pe care le știi, nu încerca să inventezi nimic. Al doilea? Că nu poți să dai timpul înapoi”, recunoaște fostul atacant.