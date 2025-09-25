Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți fără doar și poate”

„Momentul acesta de revenire vine în urma unui joc, o constanță în joc.

FCSB-ul nu arată acest lucru. Arată o fragilitate extraordinară după ce înscrie un gol, nu reușește să gestioneze rezultatul după ce e în avantaj. Cred că au fost 6-7 meciuri în care FCSB a fost în avantaj și a reușit să piardă, inclusiv ultimul, cu Botoșaniul. Dacă ar câștiga, ar fi o injecție mare de moral, dar trebuie să aibă continuitate. Eu cred că va fi greu să câștige cu olandezii, mai ales că vine pe fondul unui joc slab, unor rezultate slabe”.

„În general fotbalul olandez se bazează pe asta. E altceva. Ok, hai să spunem că ambiția lor e alta, cu toate că ar trebui să fie la fel și în campionat. Dar pe fondul jocului pe care îl prestează, șansele sunt foarte mici ca să reușească o victorie. Fără doar și poate”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.