Adrian Mutu a dezvăluit de ce a părăsit Rapidul: „Sunt primul antrenor pe care l-a vândut în ultimii 20 de ani”

Antrenorul Adrian Mutu a avut un final de an groaznic, pierzându-și mama cu doar cinci zile înainte de Crăciun.

Adrian Mutu susține că este primul antrenor pe care l-a vândut Rapid în ultimii 20 de ani”

Venit în țară pentru a o conduce pe ultimul drum pe cea care i-a dat viață, Mutu a aflat că a fost demis de la echipa azeră Neftci exact în ziua când avea loc înmormântarea.

Tehnicianul român preluare gruparea din Baku în iulie, după ce a demisionat de la Rapid cu o săptămână înaintea primului meci oficial al sezonului.

„În viață se fac alegeri. Eu cred că am făcut o treabă foarte bună la Rapid. Am fost în play-off. Cred că m-am despărțit ok.

Ar trebui să se mândrească. Sunt primul antrenor pe care l-au vândut în ultimii 20 de ani. La nivel de ce jucători mi-am dorit, Rapid nu mi-a adus aproape tot.

Rapid e o echipă bună și am lăsat-o așa. Nu a fost un lucru planificat. A fost vorba de oportunitatea financiară. Eu am avut o discuție cu cei din conducere. Am pus împreună umărul la ceea ce pretinde Rapid în ziua de astăzi!

Rapidul face niște pași normali. Este o creștere normală. Atât s-a putut la momentul respectiv. A fost o creștere de la faptul că au jucat în play-out și după în play-off. Au fost făcute și investiții. A venit și Dugandzic, care a fost golgheter.

Și anul acesta la fel. Va ajunge cât mai sus, acolo unde îi este locul. Îmi place Rapid. Nu pot să spun ce nu funcționează pentru că nu îmi place să critic staff-ul tehnic.

Declarațiile mele se pot interpreta și nu vreau să deranjez antrenorul, precum au făcut-o alții când eram acolo”, a spus Adrian Mutu, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.