Adrian Mutu a semnat cu Neftci Baku fără să se gândească: „Nu au durat mult negocierile”

Antrenorul român Adrian Mutu a fost prezentat oficial la Neftci Baku pe 11 iulie, la 3 zile după ce a demisionat de la Rapid.

„Nu au durat mult negocierile”, a afirmat Adrian Mutu, la 5 zile de la numirea la Neftci Baku

El are ca obiectiv câștigarea titlului, dar și-a luat angajamentul că va califica echipa în grupele Ligii Campionilor.

La 5 zile de la preluarea echipei, tehnicianul a acordat un amplu interviu. Mutu a spus, într-o primă fază, cum au decurs negocierile.

„S-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Nu au durat mult negocierile. Totul s-a întâmplat repede. Când am primit oferta, am început să caut ceea ce înseamnă clubul Neftchi. Este cel mai mare din Azerbaidjan, ştiu că are cei mai înfocaţi fani”, a dezvăluit el, potrivit paginii de facebook al clubului.

Mutu s-a referit și la precedesorul lui, Laurențiu Reghecampf. „Suntem prieteni de mult timp. L-am întrebat lucruri generale despre club. Nu prea multe, vreau să descopăr lucrurile eu. Aşa cum le-am spus jucătorilor, le spun şi fanilor, să anuleze tot ce s-a întâmplat înainte, acum începe un nou proiect. Sunt fericit să fiu aici, îmi doresc să reuşesc.

Ne ştim de când eram copii. Am început să jucăm fotbal împreună. Nu am avut şansa să vorbesc prea multe lucruri cu el. Nu am nevoie să vorbesc cu nimeni”, a mai spus Mutu.

„Sper să obţin lucruri măreţe”, anunță Adrian Mutu

Fostul antrenor al Rapidului a precizat că prima impresie la echipa azeră a fost foarte bună.

„Neftchi este un club foarte mare. Ştiam despre el, pentru mine e o şansă foarte mare. O iau foarte în serios, sper să obţin lucruri măreţe. Suntem la început, e mult de muncă.

Ştiam jucătorii, m-am uitat la multe meciuri. Să fiu sincer, trebuie să muncim. Avem ambiţii mari anul acesta. Am nevoie de timp să analizez jucătorii, mai avem nevoie de alţii. Avem meciuri şi în Europa. Pentru a fi competitivi, trebuie să avem un grup mare.

Sunt pregătit 100%. Chiar dacă am 7 ani experinţă ca antrenor, am 20 de ani de experinţă ca jucător. Am avut norocul să cunosc multe culturi. Nu e problemă adaptarea la mine. Sunt gata să duc Neftchi înapoi în top.

Nu mi-e frică de presiune, mă motivează mai tare. La toate cluburile mari e presiune. Vom da totul pentru acest club”, a mai precizat tehnicianul român.