Adrian Mutu anunță încă de pe acum posibila câștigătoare a Cupei României: „E marea favorită!”

CFR Cluj – Farul Constanţa şi Hermannstadt – Rapid sunt cele două semifinale din Cupa României. Trofeul este un obiectiv important pentru toate cele patru echipe, mai ales că învingătoarea merge în Europa League.

Adrian Mutu anunță încă de pe acum posibila câștigătoare a Cupei României: “Echipa mai în formă e marea favorită”

Adrian Mutu a analizat semifinalele competiţiei, spunând că CFR Cluj este principala favorită, dar şi echipa pe care va fi cea mai mare presiune pentru câştigarea trofeului, alături de Rapid:

“În primul rând, sunt două echipe într-o formă foarte bună, CFR Cluj şi Hermannstadt. Celelalte două… Rapid vine după un eşec, chiar dacă şi-a revenit în Cupă cu un succes în faţa Metalului Buzău, când a câştigat clar.

Pe cealaltă parte, acelaşi lucru e valabil şi pentru Farul. După o perioadă mai puţin reuşită în campionat, o gură de aer cu Alba Iulia, 3-0 la Constanţa. Se joacă orice. Sunt două meciuri deschise, un plus îl are CFR Cluj.

Este echipa mai în formă, e marea favorită. Cupa este un obiectiv pentru toate cele patru formaţii, din motive diferite. Rapid şi CFR Cluj au obiectiv Cupa pentru accesul în cupele europene, ţinând cont că se poate întâmpla orice.

“Se vede o finală vişinie, un CFR – Rapid, este adevărat. Dar atenţie la Hermannstadt”

Mai ales pentru Rapid este o modalitate de a ajunge în cupele europene. Este în ADN-ul clubului să câştige Cupe. Pentru CFR Cluj rămâne obiectiv câştigarea campionatului, iar Cupa este un obiectiv secundar, dar de mare importanţă.

Joci în cupele europene, un venit în plus pentru club. Se vede o finală vişinie, un CFR – Rapid, este adevărat. Dar atenţie la Hermannstadt, este într-o formă foarte bună, a demonstrat că poate să învingă Rapidul.

Au făcut-o şi în ultimul meci în care s-au întâlnit. Pentru Hermannstadt este foarte important acest meci împotriva Rapidului, pentru că pot ajunge în finală şi să o câştige.

Vedem ce se va întâmpla. Sunt meciuri interesante. Cea mai mare presiune are CFR Cluj şi Rapid. CFR are şanse reale la campionat, joacă pe două fronturi, are lot competitiv. Nu ştiu cât le convine, sunt multe meciuri de jucat.

“Craiova va miza totul pe campionat, au şanse reale”

Pot să dăuneze în economia play-off-ului. Aşa cum, cred că toate meciurile din play-off sunt derby şi programul tuturor este foarte greu. Poate cel mai puternic play-off din ultimii ani.

Normal că avantaj au echipele care au ieşit din Cupă şi mă refer la FCSB şi Craiova. Dar pentru Universitatea cred că trofeul era o miză. În acest moment, Craiova va miza totul pe campionat, au şanse reale”, a spus “Briliantul”.