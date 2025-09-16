Adrian Mutu, atac dur la Walter Zenga după criticile aduse lui Cristi Chivu: „Puțin bun simț, ai mâncat o pâine în țara asta!”

Fostul mare fotbalist Adrian Mutu (46 de ani) i-a răspuns acid lui Walter Zenga (65 de ani), după ce italianul l-a criticat pe Cristi Chivu (44) la finalul meciului Juventus – Inter, scor 4-3. Zenga, actualmente antrenor la Siracusa în Serie C, a avut remarci dure la adresa lui Chivu, dar Mutu nu a lăsat lucrurile așa.

„Zenga a mâncat o pâine aici și s-a apucat să vorbească. Cum apare un antrenor român la nivelul la care el nu a fost niciodată, iar el are 65 de ani, se apucă să îl demonteze. Puțin bun simț, ai mâncat o pâine în țara asta!

Și a jucat cu Juventus, nu cu Udinese, dar ai așteptat să fie un derby super urmărit. Noi am tratat toți străinii cu mare respect, în schimb ei au unghiul ăsta de rasism. Am văzut declarația lui Capello, care e mult mai liniștită decât a lui. Și e Capello.

Îți dai seama că Zenga are oarecum o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta, nu știu dacă a antrenat-o pe Inter.

Și el totuși a fost legenda lui Inter. Vii și intri așa direct… mai ales că au trecut 3 meciuri. Dacă câștigă acum 5 meciuri la rând? De ce nu a ieșit Zenga să spună «bravo, Cristi Chivu!» după ce a bătut-o pe Torino cu 5-0?

Vine de la un fotbalist care știe ce înseamnă tot procesul, nu îl văd cu ochi buni. A fost pe la noi prin țară, trebuia să îl susțină”, a spus Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

Walter Zenga a precizat la rândul său că un antrenor nou trebuie să aducă idei proaspete și curaj să facă alegeri diferite, nu doar să continue pe drumul predecesorului său.

„Când vine un antrenor nou, acesta nu poate pur și simplu să continue drumul predecesorului său. Sunt necesare idei diferite, mai multă concentrare și o abordare proaspătă. Problema este că adesea ne bazăm pe aceiași jucători din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite”, a declarat Walter Zenga.