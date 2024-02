Adrian Mutu, cucerit de noul său jucător de la CFR Cluj: „Are o tehnică deosebită!”

CFR Cluj l-a adus în această iarnă pe Omar El Kaddouri, trecut în cariera sa pe la echipe precum Napoli sau PAOK Salonic.

Marocanul de 33 de ani încă nu a jucat titluar pentru ardeleni, însă l-a impresionat pe Adrian Mutu în minutele bifate pe teren atunci când a fost introdus. Iată cum l-a descris „Briliantul”.

„Are o tehnică deosebită!”

„(n.r. El Kaddouri) Este super profesionist. Şi el şi Tachtsidis, au în CV-uri echipe importante din Europa. Nu ai treabă cu ei, creează un ambient profesional, nu avem probleme.

Nu am treabă ce fac în afara programului atâta timp cât au respect pentru tricoul în care joacă. Nu am ce să le reproşez băieţilor. Omar are o tehnică deosebită, e puţin în spate cu pregătirea fizică.

El ştie acest lucru. Încerc să îi dau minute în fiecare meci să îşi intre în ritm. Va intra cât de curând în ritm şi ne vom putea baza pe el în orice moment. Se vede că are talent şi vede jocul altfel”, a spus Adrian Mutu, conform celor de la Fanatik.