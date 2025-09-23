Adrian Mutu, despre retragerea lui Alex Mitriță: „Nu cred în vrăjeala asta”

Adrian Mutu cred că Alex Mitriță avea în plan de multă vreme să se retragă de la națională.

„Era de așteptat. Am văzut ce a declarat Mitriță și nu cred în vrăjeala asta că e distanța mare. Cred că Mitriță avea asta de mult în cap și adevăratul motiv este nefolosirea lui și minutele pe care le joacă la echipa națională. Băiatul ăsta a avut niște sezoane bune, a ajuns la o vârstă și tot nu i se dă șansa să înceapă și el titular și să aibă câteva meciuri.

Ba un meci titular, ba două pe bancă. Și atunci omul a zis: ‘Ce rost mai are să tot încerc cu naționala când nimeni nu-mi dă nicio șansă’. Eu cred că ăsta e adevăratul motiv, cu toate că mesajul a fost îmbrăcat frumos cu distanța dintre China și România. Nu cred.

Te întrebi de ce s-a retras, dar are motivele lui și pe fondul ăsta de nemulțumire pe care o are și pentru că nu înțelege de ce nu este folosit. Mircea Lucescu a explicat foarte bine de ce. Pentru că nu are puterea de a se sacrifica, echipa României are nevoie să joace cu 11 jucători și pe faza defensivă.

A cam spus tot Mircea Lucescu și faptul că a vorbit cu el și el i-a spus că fotbalul se joacă atunci când ai mingea. Cred că Alex a luat o hotărâre pe care a vrut să o ia mai de mult. Dacă nu mă înșel, acum un an și ceva a mai vrut să se retragă o dată”, a declarat Mutu, pentru fanatik.ro.