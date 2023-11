Adrian Mutu face lumină după 4 luni: „Când ne-am despărțit, am vrut binele Rapidului”

Antrenirul român Adrian Mutu, în prezent la formația azeră Neftci Baku, a făcut luminăp în privința plecării de la Rapid.

„Când ne-am despărțit, am vrut binele Rapidului”, a declarat Adrian Mutu

Fostul internațional român a demisionat de la echipa alb-vișinie cu exact o săptămână înaintea primului meci oficial al sezonului. după 3 zile, oficialii grupării alb-vișinii anjunțatu numirea pe banca tehnică a italianului Cristiano Bergodi.

„Plecarea mea cred că o știți…, am făcut o alegere. discuțiile între mine și club au fost cu vreo săptămână sau 10 zile înainte. Pentru că nu se întâmplă totul într-un minut, nu?

Cei din club știau de intenția mea, de aceea au și avut timp să aleagă noul antrenor. Ne-am și consultat în privința asta.

E ok. Eu cred că rezultatele Rapidului sunt bune, jocul arată bine, Bergodi își face treaba, s-a încheiat turul, are 30 de puncte, chiar dacă are cu două mai puține față de mine anul trecut, merge foarte bine.

Mi s-a cerut, în primul rând, părerea despre echipă și despre ce antrenor s-ar mula pe această echipă. Am spus îndeajuns.

Relația mea cu Rapid este bună, a fost și va fi mereu de acum încolo. Când ne-am despărțit am vrut binele Rapidului. E normal să te consulți cu antrenorul când îți spune că pleacă. M-au întrebat cam ce antrenor s-ar potrivi”, a precizat el, la emisiunea Digi Sport Special.