Adrian Mutu, făcut praf de Prunea, acuzat de aroganță

Mutu a tunat la finalul partidei cu sibienii, una la capătul căreia se putea apropia de liderul Farul Constanţa. În discursul său a criticat jucătorii și echipa sa. Florin Prunea i-a dat o replică pe măsură:

„Îmi pare bine pentru Sibiu, pentru că li s-au luat 9 puncte, au suferit enorm, aseară au dovedit că decizia n-a avut nimic cu vestiarul.

Legat de Rapid, nu am înțeles de ce Mutu a folosit ’i’-ul la sfârșit, cu aroganți și ce a mai spus el acolo. Trebuie să ia ’i’-ul din toate cele trei cuvinte și să vorbească la singular. Modul în care a tratat el meciul de aseară nu se face la o echipă profesionistă”, a spus Prunea, citat de digisport.ro.

Declaraţiile lui Adi Mutu, după Rapid – Hermannstadt 0-1

„În prima repriză am jucat foarte slab, nu am avut ritm, am luat decizii. Am fost aroganți, am fost iresponsabili și superficiali. În seara asta nu meritam să câștigăm. Era normal să schimb alcătuirea primului 11 față de meciurile anterioare pentru că veneam după 3 meciuri într-o săptămână și a fost o deplasarea grea la Botoșani.

Aroganța noastră ne-a costat, am intrat aroganți pe teren ca și cum am fi câștigat deja, iar în fotbal acest lucru se plătește. În repriza a doua am jucat mai bine, dar nu meritam să câștigăm, indiferent că am ratat și penalty. În această seară fotbalul ne-a dat o lecție importantă.

Eram sigur că o să ratam penalty-ul, nu a fost seara noastră, iar fotbalul nu-ți dă ceea ce nu meriți. Dugandzic ar trebui să-și schimbe stilul, e previzibil, dar nu trebuie să-l scoatem pe el țap ispășitor”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului, potrivit sursei citate mai sus.