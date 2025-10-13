Adrian Mutu i-a numit pe cei 5 tricolori care au strălucit sub comanda lui Lucescu în victoria cu Austria

Adrian Mutu, fost internațional, s-a declarat extrem de mulțumit de prestația României după victoria cu 1-0 împotriva Austriei, într-un meci disputat pe Arena Națională, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Mutu a remarcat echilibrul arătat de echipa antrenată de Mircea Lucescu, spunând că succesul împotriva unei naționale cotate mai bine reflectă atât noua atitudine, cât și planul tactic inspirat al selecționerului.

Printre jucătorii remarcați de fostul atacant se numără Marin, Hagi, Dragomir – toți trei titulari la mijlocul terenului – precum și Man și Mihăilă, care au impresionat prin implicare și determinare. El a punctat și faptul că România a recuperat multe mingi și a reacționat bine la pierderea posesiei, un detaliu care a făcut diferența față de partidele anterioare.

De asemenea, Adrian Mutu nu a ezitat să-l laude nici pe selecționerul Mircea Lucescu pentru tactica adoptată.

„A fost o victorie mare. Un meci echilibrat din toate punctele de vedere. Când spun echilibrat, mă refer la faptul că am avut un echilibru foarte bun între faza ofensivă și cea defensivă. Mi-a plăcut mult aseară la echipa României că a reușit să paseze mai mult în terenul advers.

Băieții s-au ridicat la nivelul meciului, Mircea Lucescu a gândit meciul foarte bine tactic. Mă bucur, în sfârșit, că am reușit să batem și noi o echipă mare.

Mi-a plăcut reacția pe care au avut-o băieții când au pierdut mingea. Uite că se poate. Atitudinea asta foarte bună ne-a adus victoria. Meritam victoria, la capitolul atitudine am fost peste ei.

Am câștigat foarte multe dueluri față de meciurile precedente. Cei trei de la mijlocul terenului, Marin, Hagi și Dragomir și-au făcut treaba foarte bine. Mi-au plăcut și Man și Mihăilă cum au jucat.

Chiar dacă nu am dat mai multe goluri, cred că dacă vom continua în stilul acesta vom câștiga și în Bosnia. Acolo va fi un meci care pe care.

La nivel tactic a gândit super meciul Lucescu. Băieții au pus pe teren strategia, plus atitudinea și publicul în spate. A fost mai inspirat nea Mircea aseară”, a declarat Mutu, potrivit fanatik.ro.