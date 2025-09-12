Adrian Mutu i-a transmis un mesaj lui Cristi Chivu înaintea derby-ului cu Juventus

Adrian Mutu i-a transmis un mesaj de încurajare fostului său coechipier din naționala României, Cristi Chivu, în perspectiva primului mare derby al sezonului pentru Inter Milano, contra Juventus. Mutu a salutat pasul uriaș făcut de Chivu în acest sezon, când a preluat banca tehnică a echipei nerazzurre, remarcând progresul său de la echipa de tineret a lui Inter și la Parma.

„Chivu a arătat lucruri importante câte timp a lucrat la echipa de tineret a lui Inter, apoi a mers la Parma. E un salt uriaș pentru el. Cu siguranță poate deveni pregătit pentru Inter, însă va fi nevoie de timp. Am încredere în capacitatea lui”, a declarat Adrian Mutu, conform tuttosport.com.

Inter a început sezonul cu o victorie categorică, scor 5-0 cu Torino, dar a suferit o înfrângere neașteptată acasă în etapa a doua, 1-2 cu Udinese. De partea cealaltă, Juventus a bifat două victorii până acum, în fața celor de la Parma (2-0) și Genoa (1-0), fiind pregătită pentru confruntarea cu rivalul de tradiție.