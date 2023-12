Adrian Mutu îi sfătuiește pe rapidiști să aibă încredere în Bergodi: „Rapid are un antrenor, cu care cred că va reuși!”

Rapid se confruntă cu o criză de rezultate. Postul lui Cristiano Bergodi este în pericol.

Adrian Mutu, fostul antrenor al giuleștenilor, i-a asigurat pe aceștia că tehnicianul italian va scoate echipa din pasa proastă în care se află.

„Rapid are un antrenor, cu care cred că va reuși!”

„Păcat, n-a mers așa de bine ca acum două luni. Mi s-a întâmplat și mie să trec printr-o perioadă dificilă, dar sunt ferm convins că echipa își va reveni curând. Rapid are un antrenor, cu care cred că va reuși. Eu pot să spun doar că am făcut treabă bună la Rapid. Am luat-o în al doilea an de Liga 1, am dus-o în playoff, am stat în mare parte pe podium. În playoff sunt meciuri foarte tari, orice mic detaliu contează și poate face diferența, cred că am făcut o treabă foarte bună.

Între mine și conducerea clubului lucrurile au fost foarte clare de la început, sunt în relații bune cu patronul, cu domnul Șucu, cu domnul Angelescu, cu președintele Daniel Niculae. Apoi, am rămas în relații bune cu colegii mei cu care am lucrat, băieții din jurul echipei, inclusiv cu jucătorii. Ne mai auzim la telefon, ne salutăm, cu toți. A fost un sezon și jumătate în care s-au creat relații de prietenie”, a spus Mutu, conform Gsp.ro.