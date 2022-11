Adrian Mutu își mobilizează echipa înaintea duelului cu CSU Craiova: „Vreau un fotbal spectaculos și să câștigăm la sfârșit!”

Rapid va primi vizita celor de la CSU Craiova sâmbătă. Giuleștenii vin după două rezultate nefavorabile (1-3 cu FCSB în campionat și 0-2 cu Farul în Cupă).

Adrian Mutu, tehnicianul bucureștenilor, a prefațat partida contra Craiovei în cadrul unei conferințe de presă. Iată ce a spus despre duelul cu oltenii.

„Războiul este deschis!”

„Ne așteaptă un meci complicat, împotriva unei echipe bune, care vine după o serie de victorii. Va fi un meci care-pe-care, o luptă. Sper să ne luăm revanșa în fața propriilor suporteri și să rămânem acolo în primele locuri

Contează orice înfrângere, nu neapărat acum, că au venit în ultimele două meciuri. Eram într-un moment foarte bun al nostru, dar nu vom face un capăt de țară. Le-am spus jucătorilor să fie calmi, echilibrați și acum transmit tuturor, și suporterilor, să avem echilibru.

Cum am făcut nuntă după meciul cu CFR Cluj, nu o să facem înmormântare după acest derby, cu toate că știm cât de important a fost acel meci pentru suporteri. Campionatul este lung, mai avem multe meciuri de disputat.

Pe lângă Junior Morais suspendat, îi avem pe Papeau, Costache, Crepulja și Emmers accidentați. Avem o problemă importantă de lot, nu pot să neg. Puteau oricând să fie titulari. În afara de aceste probleme, importantă este dorința noastră de a câștiga acest meci. Cei care vor intra, vor trebui să demonstreze că merită să joace la un club precum Rapid.

Am pierdut o bătălie, dar războiul este deschis, pentru că mai sunt foarte multe etape. Ne doar când pierdem orice meci, nu numai în derby. Important este să rămânem calmi. Sunt momente în viața unei echipe când lucrurile nu merg foarte bine.

Încet-încet, Marzouk a intrat în lot. O să aibă șansele lui. Depinde de el. S-a antrenat bine și va avea șansa lui, cu siguranță.

Ce s-a întâmplat? La finalizare ar trebui să fim mai atenți, Am dominat, am avut ocazii de gol, dar am marcat puțin. Le-am spus și jucătorilor. Ideea este că trebuie să fim mult mai concreți în fața porții. Producem mult, dar important este să finalizăm cu gol.

Suntem pe locul doi, întâlnim echipa de pe locul trei. Nu am fost mai jos de acest loc, poate doar la început. Suntem în continuare o forță. Vedem ce se întâmplă mâine, la meci. Cu siguranță ne dorim victoria, cu gândul ăsta intrăm pe teren.

În orice echipa sunt jucători care nu sunt obișnuiți cu o anumită presiune. Nu înseamnă că sunt mai puțini buni, doar că au nevoie de timp să se adapteze la un club de anvergura Rapidului. Cele mai mari victorii s-au creat pe cele mai mari eșecuri. Important este să le luăm ca lecții și să nu le mai repetăm.

(n.r. – despre Mirel Rădoi) Vom încerca să ne surprindem unul pe celălalt. Ne cunoaște bine. Va fi un duel și de pe bancă. Sper să fie un fotbal spectaculos și să câștigăm la sfârșit”, a declarat Adrian Mutu, în cadrul conferinței de presă.