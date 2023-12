Adrian Mutu, mesaj pentru Dinamo: „Orice punct va conta!”

Adrian Mutu a vorbit despre Dinamo, fosta sa echipă din cariera de jucător. Tehnicianul român a văzut situația critică prin care trec acum bucureștenii.

„Briliantul” le-a transmis „Câinilor” că trebuie să înceapă să acumuleze puncte pentru a evita retrogradarea. Iată verdictul antrenorului de la Neftchi Baku.

„Orice punct va conta!”

„Eu am prins Dinamo în alte perioade. Ca jucător, am fost într-un timp în care Dinamo se bătea la campionat, câștigam campionatul și Cupa. Apoi, în 2016-2017, când am fost director general, am trecut printr-o perioadă mai grea, dar a venit Cosmin Contra și am reușit play-off-ul. Pentru ca apoi, în ultima etapă, să jucăm cu titlul pe masă! Și am câștigat Cupa Ligii. Dinamo este acum într-o perioadă de construcție ce va dura, nu e ușor. Mie mi-a plăcut ceea ce a făcut Ovidiu Burcă la Dinamo, eu l-aș fi ținut antrenor în continuare.

Nu știu ce să zic! Fiecare meci din play-out va fi ca o finală, dar, până atunci, trebuie ca echipa să mai strângă puncte, ca să aibă șanse de a se lupta în mod real pentru salvare. Play-out-ul nu e ușor, când se va „rupe” campionatul, va fi foarte dificil dacă nu ai puncte cât mai multe. Fiindcă orice punct va conta”, a declarat Adrian Mutu, conform gsp.ro.