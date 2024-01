Adrian Mutu, pus la zid: ”E trist că vorbește de Dorinel Munteanu!”

Adrian Mutu este noul antrenor al echipei CFR Cluj, după ce ardelenii au anunțat oficial, miercuri, despărțirea de Andrea Mandorlini.

Mutu a semnat un contrat pentru următorul an și jumătate, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon.

Recent, Alin Stoica l-a pus la zid pe Adrian Mutu pentru faptul că a vorbit despre Dorinel Munteanu.

”Vorbește Mutu de Dorinel Munteanu. Mutu are trofee ca jucător? Asta zic. Ca antrenor are vreun trofeu? E trist că vorbește de Dorinel Munteanu, care are trofeu ca antrenor. Nu are dreptul să vorbească. E o vorbă. Campionii nu sunt invidioși. El e invidios pe Dorinel Munteanu. Eu dacă aș vrea să fiu antrenor aș fi ca Dorinel Munteanu.

Păi, Mutu ce loc a avut la Rapid? Cinci. Mutu trebuie să tacă din gură! Asta mă doare pe mine. Că vorbește Mutu de campioni. Vorbim de cum face Dorinel Munteanu antrenamente, show, bravo. Mutu? Zero trofee. Dorinel Munteanu? Campion. Mutule! Ai dat goluri degeaba! Degeaba. Nu are un trofeu.

Ca antrenor, i-a păcălit pe ăia pe la Voluntari, pe la Rapid. Șucu? La mobilă! Scuză-mă, ce antrenori din România mai sunt acum în România în afară campioni? Cum se poate vorbi de Dorinel Munteanu? Și MM Stoica ăla de la FCSB. Nu vă e rușine? Voi în România văd că judecați campionii ca Dorinel Munteanu și sunteți zero!

Păi Mititelu de la Craiova unde lucra? Pe camion, nu? Hai, mă, ce naiba. Mutu, ca antrenor, zero trofee, ca jucător, zero trofee. Mutu trebuie să-și vadă de lungul nasului. Mutu nu trebuie să vorbească de campioni. Mutu, bravo lui, mare antrenor! Cu Varga, cu ăia… Nu mai zic nimic”, a spus Alin Stoica pentru Sport.ro.