Adrian Mutu, rapidist convins!? Ce a spus antrenorul giuleștenilor: „Acum am aproape un an aici!”

Adrian Mutu a făcut recent o comparație între trecutul său ca jucător și meseria sa din prezent, cea de antrenor.

Mai exact, „Briliantul” a vorbit despre cât de rapidist este acum, ținând cont că în trecut a jucat pentru rivala Dinamo.

„Acum am aproape un an aici!”

„Nu știu ce să zic. Eu am fost doar un an la Dinamo. Acum am aproape un an la Rapid. Practic, în momentul acesta, sunt rapidist la fel de mult pe cât am fost dinamovist. E cam egală perioada. Nu știu, nu aș putea răspunde la ce ai zis. Ce pot spune însă e că am venit cu mare dorință de a face performanță. Am avut disponibilitatea conducerii, am condițiile necesare pentru a putea crește ca antrenor, dar și echipa ca valoare. L-am avut lângă mine pe Daniel Niculae, președintele nostru, m-a ajutat în orice dorință am avut, mi s-a oferit cam tot ce am vrut. Deci cred că suntem pe un drum bun, acum trebuie să și dăm înapoi.”, a spus Adrian Mutu, pentru GSP.