Adrian Mutu s-a lămurit, după debutul fabulos al lui Nicolae Stanciu la Genoa: „Nu-i ușor!”

Nicolae Stanciu a avut un început impresionant la noua sa echipă, Genoa, marcând un gol spectaculos în prima partidă oficială, disputată în Cupa Italiei contra celor de la L.R. Vicenza, în care „grifonii” s-au impus cu 3-0. Mijlocașul de 32 de ani, care a venit la club în această vară, și-a făcut imediat remarcată prezența în Serie A și a atras aprecieri din partea unor nume importante din fotbalul românesc.

Adrian Mutu, fost mare atacant și unul dintre cei mai buni români care au jucat în Serie A, a vorbit cu încredere despre viitorul lui Stanciu în campionatul italian. „Briliantul” a subliniat că Serie A este o competiție dificilă, însă consideră că Stanciu are toate calitățile necesare pentru a se impune la Genoa, echipă patronată de Dan Șucu.

„Domnul Șucu merge pe planul lui de business, pe linia pe care și-a propus-o. I-a dat continuitate lui Vieira, l-a adus pe Stanciu, care eu cred că poate să reușească în Serie A fără probleme.

Am văzut că a dat și un gol frumos, chiar spectaculos, în Cupă. Mă bucur pentru el și îi urăm baftă. Nu-i ușor în Serie A, dar Stanciu e un jucător diferit!

Nu degeaba e căpitanul echipei naționale. Eu cred că e un jucător care se poate adapta și impune în Serie A”, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.